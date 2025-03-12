В Татарстане планируют создать уникальное производство пектина

В Дрожжановском районе Татарстана зреет амбициозный проект – создание биотехнопарка, ориентированного на комплексную переработку сельскохозяйственного сырья. Глава района Марат Гафаров поделился этой новостью в Агентстве инвестиционного развития РТ, подчеркнув, что одним из ключевых элементов станет предприятие по выпуску пектина, пишет РБК.

«У нас есть перспективный инвестиционный проект – строительство биозавода по производству растительных полимеров под эгидой компании «Пектин». Объем инвестиций оценивается в 1,2 миллиарда рублей. На данный момент мы выделили земельный участок под этот проект и разработали генеральный план населенного пункта, где он будет расположен», – заявил Гафаров в ходе «Муниципального инвестиционного часа».

Пектин – это полисахарид, присутствующий практически во всех растительных продуктах, особенно во фруктах и ягодах. В пищевой промышленности он известен как добавка E440 и широко используется в качестве гелеобразователя, стабилизатора, влагоудерживающего агента и загустителя. Сейчас активно ведется поиск инвесторов для реализации проекта, который, по словам Гафарова, уже включен в инвестиционный меморандум Татарстана. Предполагаемый срок окупаемости проекта – 10 лет.

«На сегодняшний день в России нет ни одного завода по производству пектина, и вся потребность покрывается за счет импорта. Если нам удастся реализовать этот проект, завод станет единственным в своем роде. Сырьевая база у нас для этого есть», – подчеркнул глава Дрожжановского района.

Идея создания биотехнопарка по глубокой переработке сельхозпродукции в Татарстане была впервые представлена еще в 2020 году. Тогда сообщалось о планах по производству высокоценного пектина, целлюлозы и инулина из местного сырья, такого как яблоки и сахарная свекла. Этот проект может стать важным шагом в развитии региональной экономики и импортозамещении.