В Татарстане планируют увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов

В 2025 году стоимость патента на работу для иностранных граждан в Татарстане может увеличиться. Повышение связано с ростом средней заработной платы иностранных работников, которая в Татарстане составляет около 52 тысяч рублей.

Таким образом, стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году может вырасти на 539 рублей и составить порядка 6,8 тысяч рублей.

В 2024 году в Татарстане было выдано более 31 тысячи патентов, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство патентов получили граждане Узбекистана и Таджикистана.