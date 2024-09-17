В Татарстане планируют увеличить стоимость патента для трудовых мигрантов

news_top_970_100
Республика
17 сентября 2024  11:27
Автор:
Эндже Гарафиева

В 2025 году стоимость патента на работу для иностранных граждан в Татарстане может увеличиться. Повышение связано с ростом средней заработной платы иностранных работников, которая в Татарстане составляет около 52 тысяч рублей.

Таким образом, стоимость патента для трудовых мигрантов в 2025 году может вырасти на 539 рублей и составить порядка 6,8 тысяч рублей.

В 2024 году в Татарстане было выдано более 31 тысячи патентов, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство патентов получили граждане Узбекистана и Таджикистана.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане 750 человек заболели COVID-19
Зима приближается: когда в Казани выпадает первый снег?
Перинатальный центр Казани опроверг массовое заражение стафилококком
В Казани пройдет заключительная акция «Лапа дружбы»
В Казани пройдет заключительная акция «Лапа дружбы»
Мандат Сарии Сабурской в Госсовете РТ передали Данису Шакирову
После ДТП с краном-манипулятором в Казани госпитализировали 4 пассажира автобуса
Летать из Татарстана стало на 40% дороже, чем год назад
В Казани кран-манипулятор задел стекло автобуса, есть пострадавшие