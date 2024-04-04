В Татарстане по четырём программам молодые люди могут получить жилье

Глава Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков принял участие в прямом эфире ЦУР и рассказал о нескольких программах, которые действуют на территории республики и помогают молодым семьям получить жилье.

Федеральная программа «Молодая семья"

Одна из самых популярных в Татарстане. Молодежь безвозмездно может получить субсидию в 30% от стоимости жилья. При этом, если в семье уже есть дети, то размер выплаты увеличивается — до 35%.

Республиканская программа «Молодая семья»

В отличие от первой, реализуется уже региональным ведомством — Министерством по делам молодёжи совместно с Госжилфондом РТ. Также для этой программы нет разницы, работают ли молодые в бюджетной сфере. Необходимо только подтвердить нуждаемость в улучшении жилищных условий.

«Третья программа»

Она существует уже с 1999 года и реализуется в рамках закона Татарстана об улучшении жилищных условий молодым семьям. Этой программой уже воспользовались больше 5 тысяч молодых семей. По ней даётся рассрочка до 60% от стоимости жилья.

Ведомственная программа Министерства по делам молодёжи РТ

Эта программа реализуется совместно с «Лигой студентов Татарстана» среди активистов молодежных общественных движений и работников учреждений молодежной политики.

На все вопросы помогут получить ответ в исполнительных комитетах районов. Там же сдаётся необходимый пакет документов и происходит постановка на учёт.