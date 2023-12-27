В Татарстане по инициативе прокуратуры принят закон о запрете нахождения детей в кальянных и барах

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал Закон о запрете нахождения детей в кальянных и барах. Документ появился на официальном сайте главы региона.

Изменения внесены в закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в РТ».

Документ в Госсовет РТ внес прокурор Татарстана Альберт Суяргулов — это его первая законодательная инициатива.

Теперь в Татарстане независимо от времени суток запрещается нахождение детей и подростков на объектах, предназначенных для продажи «товаров только сексуального характера», в пивных и винных барах, рюмочных, а также в помещениях, где курят кальян.