В Татарстане по инициативе прокуратуры принят закон о запрете нахождения детей в кальянных и барах

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Республика
27 декабря 2023  15:13
Автор:
Виктория Осинина

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал Закон о запрете нахождения детей в кальянных и барах. Документ появился на официальном сайте главы региона.

Изменения внесены в закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию в РТ».

Документ в Госсовет РТ внес прокурор Татарстана Альберт Суяргулов — это его первая законодательная инициатива.

Теперь в Татарстане независимо от времени суток запрещается нахождение детей и подростков на объектах, предназначенных для продажи «товаров только сексуального характера», в пивных и винных барах, рюмочных, а также в помещениях, где курят кальян.

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В Татарстане по инициативе прокуратуры принят закон о запрете нахождения детей в кальянных и барах
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