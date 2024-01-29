В Татарстане по нацпроекту «Экология» проведут лесовосстановление на площади 2564 га

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Республика
29 января 2024  13:31
Автор:
Виктория Осинина

В этом году в Татарстане планируется провести лесовосстановление на площади 2564 га. Работы пройдут в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного по поручению Президента России Владимира Путина. Как отметил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, в Татарстане уделяется особое внимание вопросам лесовосстановления и повышения эффективности воспроизводства лесов. Кроме работ, предусмотренных национальным проектом «Экология», в этом году будет проведено защитное лесоразведение на землях сельскохозяйственного назначения, организованы природоохранные акции «Сад памяти» и «Сохраним лес». Для реализации данных задач специалистами лесной отрасли было выращено 34,1 миллиона штук посадочного материала», сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ.

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