В Татарстане по нацпроекту «Экология» проведут лесовосстановление на площади 2564 га

В этом году в Татарстане планируется провести лесовосстановление на площади 2564 га. Работы пройдут в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного по поручению Президента России Владимира Путина. Как отметил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, в Татарстане уделяется особое внимание вопросам лесовосстановления и повышения эффективности воспроизводства лесов. Кроме работ, предусмотренных национальным проектом «Экология», в этом году будет проведено защитное лесоразведение на землях сельскохозяйственного назначения, организованы природоохранные акции «Сад памяти» и «Сохраним лес». Для реализации данных задач специалистами лесной отрасли было выращено 34,1 миллиона штук посадочного материала», сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства РТ.