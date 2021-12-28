 В Татарстане мужчина убил соседа по квартире и женщину, зашедшую в гости
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В Татарстане мужчина убил соседа по квартире и женщину, зашедшую в гости

Молодой человек задержан и дал признательные показания.

Город
28 декабря 2021  09:56
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане по подозрению в убийстве двух человек задержан 23-летний мужчина, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Тела 35-летнего мужчины и неустановленной женщины были обнаружены ночью в квартире по улице Серп и Молот в Казани. На трупах остались следы насильственной смерти.

Полицейскими был задержан 23-летний житель Марий-Эл, позднее давший признательные показания. Следствие установило, что подозреваемый с жертвой проживали в съемной квартире. Они решили позвать к себе в гости женщину. 

В дальнейшем между ними произошел конфликт. Подозреваемый убил своего сожителя, а затем расправился и с женщиной, которая хотела сбежать оттуда.

В ближайшее время следствие обратится в суд за избранием меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

 

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