В Татарстане мужчина убил соседа по квартире и женщину, зашедшую в гости

В Татарстане по подозрению в убийстве двух человек задержан 23-летний мужчина, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Тела 35-летнего мужчины и неустановленной женщины были обнаружены ночью в квартире по улице Серп и Молот в Казани. На трупах остались следы насильственной смерти.

Полицейскими был задержан 23-летний житель Марий-Эл, позднее давший признательные показания. Следствие установило, что подозреваемый с жертвой проживали в съемной квартире. Они решили позвать к себе в гости женщину.

В дальнейшем между ними произошел конфликт. Подозреваемый убил своего сожителя, а затем расправился и с женщиной, которая хотела сбежать оттуда.

В ближайшее время следствие обратится в суд за избранием меры пресечения для подозреваемого в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.