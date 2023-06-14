 В Татарстане по заготовке кормов лидирует Атнинский района
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В Татарстане по заготовке кормов лидирует Атнинский района

Низкие темпы заготовки кормов наблюдаются в Верхнеуслонском, Агрызском, Актанышском районах.

Республика
14 июня 2023  18:50
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане по заготовке кормов лидирует Атнинский района, в котором уже убрано 87% многолетних трав. При том, что в некоторых районах не успели убрать даже 15% площадей. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики.

В Чистопольском районе было убрано около 68% площадей, а в Аппастовском и Заинском районах также отмечаются хорошие темпы скашивания. 

В то же время, низкие темпы заготовки кормов наблюдаются в Верхнеуслонском, Агрызском, Актанышском, Менделеевском, Новошешминском, Мензелинском и Лениногорском районах. Всего в республике было убрано 125,5 тыс. гектаров многолетних трав, заготовлено более 384,2 тыс. тонн сенажа и 25,7 тыс. тонн сена. 

Первый укос многолетних трав должен быть завершен до 15 июня. К уборке зерновых культур в Татарстане планируется приступить в первой декаде июля, но более 50% зерноуборочной техники используется уже более десяти лет, что может увеличить вероятность поломок.

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