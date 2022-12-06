 Татарстанская семья-победитель Фестиваля родословной получила 150 тыс. рублей
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Татарстанская семья-победитель Фестиваля родословной получила 150 тыс. рублей

Фестиваль проходит во всех районах республики с 2019 года.

Республика
6 декабря 2022  13:43
Автор:
Шахерезада Курбанова

В Татарстане победители Фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» получили 150 тыс. рублей. Об этом сообщила Ольга Калашникова, председатель Татарстанской республиканской организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

Фестиваль проводится для усиления семейно-родственных связей, привлечения широкой общественности к истории своего рода, народа и родного края. Он проходит во всех районах республики с 2019 года. За четыре года проведения в Фестивале приняли участие 162 семьи.

«Всего в фестивале в 2022 году приняли участие 36 семей. В финале конкурса участвовали шесть семейных команд. Победители республиканского этапа были награждены дипломами и сертификатами в размере 150 тыс. рублей за первое место, 130 тыс. рублей за второе место, 100 тыс. рублей за третье место», – рассказала Калашникова.

Семьи показывают свой уклад жизни, свои национальные традиции и историю жизни. В этом году принимали участие татары, лезгины, русские, чуваши, мордвины, удмурты, башкиры.

 

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