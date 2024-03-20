В Татарстане органы опеки забрали почти 70 сирот из приёмных семей

В 40 приёмных семьях Татарстана органы опеки провели возврат 69 детей, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец. Она считает, что это связано с недостаточным уровнем помощи семьям в конфликтных ситуациях и формальный подход к проверке условий жизни приёмных детей.

«Несмотря ни снижение количества случаев вторичного сиротства, остается высоким число возврата детей из приемных семей. В 2023 году проведена проверка органов опеки 24 районов по 74 фактам возврата детей», – цитирует детского омбудсмена «Татар-информ».