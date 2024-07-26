В Татарстане почти на 5 млрд снизились доходы от налогов в бюджет

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Республика
26 июля 2024  12:08
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел совещание, посвященное итогам исполнения бюджета республики за первое полугодие 2024 года.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Так, за первое полугодие бюджет пополнился на 298 млрд рублей, из которых 244 млрд — собственные доходы. Однако по сравнению с прошлым годом снизились поступления от налога на прибыль организаций, что связано с напряженной экономической ситуацией. Кроме этого, поступление налога на прибыль в бюджет Татарстана в первом полугодии превысило 83 млрд рублей, что меньше, чем годом ранее, на 4,7 млрд.

Было отмечено, что социальные обязательства остаются в приоритете. Несмотря на сложности, республика гарантирует выполнение всех социальных обязательств. Минниханов поручил министерствам активизировать работу по поиску новых рынков сбыта, поддержке предприятий и привлечению федерального финансирования. Особое внимание должно уделяться реализации национальных проектов.

Важно также эффективно расходовать бюджетные средства. Раис Татарстана подчеркнул необходимость жесткого контроля за расходованием бюджетных средств и своевременного выполнения всех работ, в том числе по инфраструктурным проектам.

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В Татарстане почти на 5 млрд снизились доходы от налогов в бюджет