В Татарстане почти тысяча семей получили новое жилье по программе соципотеки

Благодаря Госжилфонду при Раисе РТ, 968 семей из Казани и Набережных Челнов на этой неделе стали обладателями комфортабельных квартир. Пресс-служба ГЖФ Татарстана сообщает, что ключи от долгожданного жилья получили работники бюджетной сферы, предприятий-участников программы соципотеки, молодые семьи, врачи-грантополучатели, дети-сироты и сотрудники КАМАЗа.

В Казани, в жилом комплексе «Мәхәббәт», расположенном в «Салават Купере», введены в эксплуатацию три дома, рассчитанные на 440 квартир. В Набережных Челнах возведены три новостройки на 528 квартир в 69-м и 78-м микрорайонах.

Особое внимание уделено арендному дому на 179 квартир, предназначенному для работников ПАО «КАМАЗ». Ключи новоселам вручил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Все квартиры полностью укомплектованы и готовы к заселению: установлена сантехника, электроплиты, пожарные датчики, счетчики воды и электричества, а также регуляторы тепла и системы дистанционного считывания данных.

В планах Госжилфонда на 2025 год – строительство 35 домов на 3274 квартиры общей площадью 161,7 тыс. кв. метров. Программа социальной ипотеки является важным инструментом для достижения целей национального проекта «Инфраструктура для жизни», направленного на повышение доступности жилья для жителей России.