В Татарстане под капремонт попали 13 участков федеральных дорог

Работы коснутся двух федеральных автодорог — М-7 Волга и Р239 Казань-Оренбург, которые ежедневно принимают максимальный транспортный поток.

Планируется расширить проезжую часть и сделать проезд четырёхполосным. Речь идёт о подъезде к Ижевску и Перми от трассы М7 и двух участков автодороги Казань – Оренбург.

Также отремонтируют несколько мостов через реки Сухая Улема, Тоша и Архаровка. Кроме того, завершат работы у Иннополиса, где ведутся работы по реконструкции дорога. Ремонт обновит 10 км дорожного покрытия. Пока выполнена половина работ.

В Казанскую агломерацию входит 316 км федеральных автодорог. Власти хотят улучшить качество дорог и их нормативное состояние до 85%.