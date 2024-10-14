В Татарстане поддержали 9 инвестпроектов на 94 млрд рублей

На заседании инвестиционного совета Республики Татарстан, которое прошло под председательством Раиса республики, было принято решение о поддержке девяти новых инвестиционных проектов. Общий объем вложений в экономику региона составит внушительную сумму – почти 94 миллиарда рублей, сообщили в Агенстве инвестразвития Татарстана.

Новые производства появятся в самых разных отраслях. В планах – запуск линий по производству лекарственных препаратов, строительных инструментов и грузовой техники. Два проекта направлены на создание современных комплексов по переработке отходов. Также планируется строительство крупного логистического комплекса, гостиницы премиум-класса, детского реабилитационного центра и реализация проекта комплексного развития территорий.

Власти Татарстана ожидают, что реализация одобренных проектов даст импульс развитию экономики региона и создаст более 2500 новых рабочих мест.

Глава АИР РТ Талия Минуллина подчеркнула, что особое внимание уделяется проектам, имеющим социальную направленность. В качестве примера она привела строительство центра детского творчества в Набережных Челнах и реабилитационного центра «ЛУЧИКИ ЗДОРОВЬЯ», где дети с особенностями развития смогут получать квалифицированную помощь. Талия Минуллина призвала предпринимателей Татарстана активнее пользоваться мерами государственной поддержки и не бояться реализовывать свои идеи, в том числе и в социальной сфере.