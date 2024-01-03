В Татарстане поддержат традицию семейного посещения выборов

В республике стартует акция «Всей семьей на выборы». В каждом городе и районе Татарстана пройдут различные мероприятия, сообщил председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.

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Республика
3 января 2024  19:06
Автор:
Владислав Косолапкин

«Татарстан отличается сильной традицией семейного посещения избирательных участков. Мама, папа, дети с бабушками и дедушками — это обычная картина голосования. Такие моменты запоминаются на всю жизнь. И мы хотим поддержать эту добрую традицию. Важно, чтобы детям было интересно сходить на выборы с родителями, чтобы взрослые передавали следующим поколениям свой опыт», — отметил он.

В 2024 году Президент России Владимир Путин объявил Год семьи, нацеленный на сохранение традиционных ценностей в обществе. В рамках акции в Татарстане будут проведены различные мероприятия в учреждениях культуры, образования, молодежной политики и образования, включая конкурсы, концерты и семейные фестивали.

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