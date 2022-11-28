 В Татарстане поддержка семей с детьми в этом году составила 16,5 млрд рублей
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В Татарстане поддержка семей с детьми в этом году составила 16,5 млрд рублей

Республика решает вопросы демографии не только материальными мерами, но и государственными наградами.

Республика
28 ноября 2022  16:17
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане поддержка семей с детьми в этом году составила 16,5 млрд рублей, что на треть больше, чем в прошлом году. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, передают РИА Новости.

В республике осуществляется сельская выплата в размере 50 и 100 тыс. рублей. Она выплачивается единовременно при рождении первого ребенка матери до 25 лет и за третьего ребенка — мамам до 29 лет. 

Во время пандемии были введены дополнительные меры поддержки на приобретение лекарств для детей. Эта мера в размере 10 тыс. рублей в год сохраняется по сей день. В 2022 году затраты на данную выплату составили 176 млн рублей.

Также были введены подарочные комплекты детских принадлежностей для семей с низким прожиточным минимумом, ее получили 2,2 тыс. семей. Компенсацию за детсад в многодетных семьях увеличили на 100%. За девять месяцев этого года на эту выплату произвели более 5,5 тыс. граждан. 

Кроме того, в Татарстане вопросы демографии решаются не только материальными, но мерами морального стимулирования. В республике учреждены награды «Ана даны — Материнская слава» и «Родительская доблесть». Выплаты по ним 10 тыс. рублей на каждого ребенка и 100 тыс. рублей соответственно. 

В октябре в республике ввели единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей для несовершеннолетних детей мобилизованных.

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