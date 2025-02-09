В Татарстане подешевели бананы и морковь

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Республика
9 февраля 2025  15:31

По данным Татарстанстата, в период с 27 января по 3 февраля в республике наблюдались колебания цен на продовольственные товары. 

Радует снижение цен на некоторые продукты:

  • Морковь стала доступнее на 4,06%, килограмм стоит 33,63 рубля.
  • Бананы подешевели на 3,61%, цена за килограмм опустилась до 161,76 рубля.
  • Рис шлифованный стал дешевле на 1,05%, его цена - 108,44 рубля за килограмм.
  • Детские фруктово-ягодные консервы подешевели на 1,96%, до 528,80 рубля за килограмм.

Однако, не обошлось и без подорожания:

  • Белокочанная капуста прибавила в цене 1,48%, теперь ее цена - 42,49 рубля за килограмм.
  • Огурцы подорожали на 1,18%, цена за килограмм составила 256,08 рубля.
  • Помидоры стали дороже на 1,03%, цена за килограмм - 236,11 рубля.
  • Также отмечено увеличение цен на колбасу полукопченую (на 1,10%), маргарин (на 1,08%) и детские овощные консервы (на 1,40%).
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