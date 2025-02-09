В Татарстане подешевели бананы и морковь

По данным Татарстанстата, в период с 27 января по 3 февраля в республике наблюдались колебания цен на продовольственные товары.

Радует снижение цен на некоторые продукты:

Морковь стала доступнее на 4,06%, килограмм стоит 33,63 рубля.

Бананы подешевели на 3,61%, цена за килограмм опустилась до 161,76 рубля.

Рис шлифованный стал дешевле на 1,05%, его цена - 108,44 рубля за килограмм.

Детские фруктово-ягодные консервы подешевели на 1,96%, до 528,80 рубля за килограмм.

Однако, не обошлось и без подорожания: