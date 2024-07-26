В Татарстане подорожали все марки топлива

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Республика
26 июля 2024  15:18
Автор:
Эндже Гарафиева

По данным Татарстанстата, с 15 по 22 июля выросли в цене все виды топлива. Больше всего подорожал бензин марки АИ-98 и выше — на 45 копеек за литр (0,6%). Теперь на АЗС республики его можно приобрести в среднем по 71,41 рубля за литр. 

Цены на другие виды топлива выросли не так заметно – от 2 до 10 копеек.

Стоит отметить, что рост цен на бензин в Татарстане наблюдается уже не первый месяц. Так, по итогам июня бензин марки АИ-92 подорожал на 0,9% по сравнению с декабрем 2023 года, АИ-95 — на 1,1%, АИ-98 и выше — на 3,6%, а дизельное топливо — на 0,8%.

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