В Татарстане подорожали все марки топлива

По данным Татарстанстата, с 15 по 22 июля выросли в цене все виды топлива. Больше всего подорожал бензин марки АИ-98 и выше — на 45 копеек за литр (0,6%). Теперь на АЗС республики его можно приобрести в среднем по 71,41 рубля за литр.

Цены на другие виды топлива выросли не так заметно – от 2 до 10 копеек.

Стоит отметить, что рост цен на бензин в Татарстане наблюдается уже не первый месяц. Так, по итогам июня бензин марки АИ-92 подорожал на 0,9% по сравнению с декабрем 2023 года, АИ-95 — на 1,1%, АИ-98 и выше — на 3,6%, а дизельное топливо — на 0,8%.