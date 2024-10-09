В Татарстане подвели итоги конкурса #МеняюМирВокругСебя

В Казани подвели итоги онлайн-марафона #МеняюМирВокругСебя, наградив победителей ценными призами и дипломами.

Участникам необходимо было создать видео на одну минуту о том, как они меняют мир.

Заместитель министра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова отметила высокую креативность участников, которые представили более 400 работ.

Победители были определены как организаторами, так и в ходе онлайн-голосования в соцсетях. Призами стали игровые приставки, смартфоны и умные часы, многие из которых получили школьники и студенты. Руководитель марафона Нина Шимина подчеркнула важность даже небольших добрых дел и отметила, что участие принимали все 45 районов республики.

Марафон организован Молодежным Парламентом Татарстана с поддержкой Минмолодежи РТ. Победители конкурса получили полезные призы.

Например, Риман Сабуров выиграл игровую приставку, а семейная пара Наиль Доминов и Фирая Айнуллина из Муслюмово удостоилась Айфона за благоустройство своего двора. Также среди награжденных были экоактивисты и учителя, а активные участники из Черемшанского района получили настольные игры и теннисный стол.