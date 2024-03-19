В Татарстане подвели итоги выборов Президента РФ

ЦИК РТ сообщает, что уже к 7.00 18 марта было обработано 100% бюллетеней с 2767 избирательных участков. Вчера же итоги голосования были утверждены на заседании республиканской ЦИК. Владимир Путин получил 88,74% голосов татарстанцев, Николай Харитонов - 4,83%, Леонид Слуцкий - 3,93%, Владислав Даванков - 1,53%.

Также на заседании сообщили, что избирательная кампания в Татарстане прошла в полном соответствии с российским законодательством. В ЦИК РТ не поступало жалоб и в ходе голосования.

Для жителей республики в дни выборов Президента России был организован ряд культурных мероприятий. Одной из самых ярких акций, подготовленных для татарстанцев, стал фотоконкурс «Всей семьей на выборы».

Жители республики выкладывали фото с избирательных участков в соцсетях, чтобы принять участие в розыгрыше трех автомобилей Lada Vesta - по одному в каждый день голосования. Машины выиграли Флюда Гардисламова из села Татарские Ямалы Актанышского района, Алина Хуснутдинова из поселка Усады Лаишевского района и Эльвина Митрофанова из Казани.

Браслет проголосовавшего предоставлял право его обладателю на бесплатный проезд в общественном транспорте с 15 по 17 марта. Он же стал пропуском на фестиваль «Всей семьей на выборы», который проходил 17 марта на стадионе «Ак Барс Арена».