В Татарстане поликлиники переоборудуют для репродуктивного здоровья подростков

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Республика
11 февраля 2025  15:26

В детских поликлиниках Татарстана планируют создать специализированные кабинеты, ориентированные на подростков. Главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов считает, что эти помещения будут играть важную роль в половом воспитании, консультировании по вопросам контрацепции и контроле психоэмоционального состояния несовершеннолетних.

По мнению Зиатдинова, создание таких кабинетов, где будут работать гинекологи, урологи, психологи и эндокринологи, может стать решением проблемы сохранения репродуктивного здоровья подростков. В настоящее время в республике уже функционирует 27 подобных кабинетов, оказывающих медицинскую помощь подросткам, в том числе в вопросах репродуктивного здоровья.

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В Татарстане поликлиники переоборудуют для репродуктивного здоровья подростков
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