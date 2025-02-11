В Татарстане поликлиники переоборудуют для репродуктивного здоровья подростков

В детских поликлиниках Татарстана планируют создать специализированные кабинеты, ориентированные на подростков. Главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов считает, что эти помещения будут играть важную роль в половом воспитании, консультировании по вопросам контрацепции и контроле психоэмоционального состояния несовершеннолетних.

По мнению Зиатдинова, создание таких кабинетов, где будут работать гинекологи, урологи, психологи и эндокринологи, может стать решением проблемы сохранения репродуктивного здоровья подростков. В настоящее время в республике уже функционирует 27 подобных кабинетов, оказывающих медицинскую помощь подросткам, в том числе в вопросах репродуктивного здоровья.