В Татарстане помогают людям около 149 тысяч волонтеров

Движение по-настоящему добрых людей с каждым годом привлекает все больше граждан.

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Республика
14 декабря 2023  09:49
Автор:
Дмитрий Смирнов

Министр молодежи РТ Ринат Садыков высказал мнение, что волонтерство – самый действенный механизм повышения гражданской активности. Поэтому этому направлению в молодежной политике республики уделяется особое внимание. 
«Количество волонтеров в Татарстане с каждым годом растет, это нас радует. Когда мы привлекаем нашу молодежь и студентов к добрым делам, наверное, это самый действенный механизм повышения гражданской активности и ответственности у современного молодого человека», - отметил министр.

На сегодня в республике насчитывается порядка 149 тысяч волонтеров в 15 муниципалитетах республики. Уже пятый год подряд татарстанские волонтеры становятся победителями Всероссийского конкурса «Регион добрых дел». 

Также молодежь Татарстана активно вовлечена в формирование гуманитарных грузов для жителей Лисичанска и Рубежного: республиканским движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». С октября 2022 года по октябрь 2023 года было направлено более 1040 тонн помощи.

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