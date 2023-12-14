В Татарстане помогают людям около 149 тысяч волонтеров

Министр молодежи РТ Ринат Садыков высказал мнение, что волонтерство – самый действенный механизм повышения гражданской активности. Поэтому этому направлению в молодежной политике республики уделяется особое внимание.

«Количество волонтеров в Татарстане с каждым годом растет, это нас радует. Когда мы привлекаем нашу молодежь и студентов к добрым делам, наверное, это самый действенный механизм повышения гражданской активности и ответственности у современного молодого человека», - отметил министр.

На сегодня в республике насчитывается порядка 149 тысяч волонтеров в 15 муниципалитетах республики. Уже пятый год подряд татарстанские волонтеры становятся победителями Всероссийского конкурса «Регион добрых дел».

Также молодежь Татарстана активно вовлечена в формирование гуманитарных грузов для жителей Лисичанска и Рубежного: республиканским движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». С октября 2022 года по октябрь 2023 года было направлено более 1040 тонн помощи.