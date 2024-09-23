В Татарстане помогают женщинам в декрете получить образование медиаспециалистов

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Республика
23 сентября 2024  10:56
Автор:
Эндже Гарафиева

21 сентября на базе казанского Методологического центра АНО «Диалог Регионы» начался очный этап обучения участниц проекта «Мамы в медиа». Этот федеральный проект призван помочь женщинам, находящимся в декретном отпуске, не только получить востребованную профессию в сфере медиа, но и стать частью кадрового резерва для сферы госдиджитал.

 Фото: © проект «Мамы в медиа»

Татарстан стал пилотным регионом для реализации проекта. Из более чем 450 заявок, поступивших со всей России, были отобраны 180 участниц. Все они успешно прошли дистанционный этап обучения, а теперь им предстоит осваивать новые знания и навыки в очном формате. Впереди – три интенсивных модуля с практическими занятиями, мастер-классами и домашними заданиями.

Программа обучения охватывает широкий спектр тем – от SMM и работы с графическими редакторами до продвижения контента и повышения личной эффективности. Участниц ждут мастер-классы от экспертов в сфере медиа и госдиджитал – представителей органов власти Татарстана, АНО «Диалог Регионы», медиахолдинга «ТАТМЕДИА» и других организаций.

По итогам обучения участницы проекта смогут не только получить сертификаты, но и пройти стажировку в органах власти, СМИ и пресс-службах. Успешный опыт Татарстана позволит масштабировать проект и на другие регионы России.

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