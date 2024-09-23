В Татарстане помогают женщинам в декрете получить образование медиаспециалистов

21 сентября на базе казанского Методологического центра АНО «Диалог Регионы» начался очный этап обучения участниц проекта «Мамы в медиа». Этот федеральный проект призван помочь женщинам, находящимся в декретном отпуске, не только получить востребованную профессию в сфере медиа, но и стать частью кадрового резерва для сферы госдиджитал.
Татарстан стал пилотным регионом для реализации проекта. Из более чем 450 заявок, поступивших со всей России, были отобраны 180 участниц. Все они успешно прошли дистанционный этап обучения, а теперь им предстоит осваивать новые знания и навыки в очном формате. Впереди – три интенсивных модуля с практическими занятиями, мастер-классами и домашними заданиями.
Программа обучения охватывает широкий спектр тем – от SMM и работы с графическими редакторами до продвижения контента и повышения личной эффективности. Участниц ждут мастер-классы от экспертов в сфере медиа и госдиджитал – представителей органов власти Татарстана, АНО «Диалог Регионы», медиахолдинга «ТАТМЕДИА» и других организаций.
По итогам обучения участницы проекта смогут не только получить сертификаты, но и пройти стажировку в органах власти, СМИ и пресс-службах. Успешный опыт Татарстана позволит масштабировать проект и на другие регионы России.