В Татарстане раскрыли убийство четырехлетней давности

Сотрудники уголовного розыска Татарстана раскрыли преступление прошлых лет. Под стражу заключена 36-летняя уроженка Нурлатского района.

Известно, что четыре года назад полиция обнаружила тело мужчины в доме, расположенном в поселке Егоркино. Хозяину нанесли удары бутылкой по голове и избили ногами до смерти.

Оказалось, что в тот день он познакомился с девушкой из Нурлата и пригласил к себе в гости. Выпив алкоголь, мужчина начал приставать к девушке. Подруга решила помочь ей и не рассчитала силы. После содеянного девушки уехали в родное село Мамыково.

Три недели назад обвиняемую задержали, она призналась в содеянном. Суд обвинил женщину в убийстве.