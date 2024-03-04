В Татарстане раскрыли убийство четырехлетней давности

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Республика
4 марта 2024  18:15
Автор:
Эндже Гарафиева

Сотрудники уголовного розыска Татарстана раскрыли преступление прошлых лет. Под стражу заключена 36-летняя уроженка Нурлатского района. 

Известно, что четыре года назад полиция обнаружила тело мужчины в доме, расположенном в поселке Егоркино. Хозяину нанесли удары бутылкой по голове и избили ногами до смерти.

Оказалось, что в тот день он познакомился с девушкой из Нурлата и пригласил к себе в гости. Выпив алкоголь, мужчина начал приставать к девушке. Подруга решила помочь ей и не рассчитала силы. После содеянного девушки уехали в родное село Мамыково.

Три недели назад обвиняемую задержали, она призналась в содеянном. Суд обвинил женщину в убийстве.

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