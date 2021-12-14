В Татарстане после ввода QR-кодов для общественного транспорта упала заболеваемость COVID-19

В Татарстане упал уровень заболевания COVID-19 после ввода QR-кодов на проезд в общественном транспорте. ИА «Татар-информ» проанализировало, какие изменения произошли спустя 23 дня после ужесточения мер.

В републике с 22 ноября были введены QR-коды для транспорта, и уже на 47-й неделе (речь идет о 47-й неделе года – с 22 по 28 ноября 2021 года – прим. Ред.) была отмечена небольшая тендеция спада заболеваемости. На этой неделе уровень заболеваемости снизился на 8% относительно показателей прошлой недели.

Также в Минздраве РТ отмечают, что за прошедшие сутки было зарегестрировано 187 заболевших. Еще 19 ноября этот показатель был в 267 заболевших за сутки. Разница между двумя показателями очевидна.

Несмотря на то, что показатель заболеваемости падает, по-прежнему остается угроза в виде нового штамма омикрон.

«Социальная дистанция, маски, QR-коды – все эти меры работают. Есть аналогия: меры, которые мы сейчас применяем, они как швейцарский сыр – каждый ломтик сам по себе дырявый, но если сложить ломтики все вместе в стопку, то окажется, через кусок уже ничего не проходит. То же самое ровно и с вирусами происходит», – поделился мнением доцент кафедры микробиологии Казанского федерального университета Павел Зеленихин.

Первоначальные трудности с пассажиропотоком в общественном транспорте посеяли сомнения о решении властей ввести QR-коды на проезд в транспорте. Но сейчас пассажиропоток идет к восстановлению.

По словам исполняющего обязанности заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Алексея Сидорова, в первую неделю пассажиропоток упал почти на 23%, а с 29 ноября было показано снижение пассажиропотока на 16%. Идет тренд на восстановление, добавил он.

Также в Татарстане почти сформировался коллективный иммунитет.

«Коллективный иммунитет в Республике Татарстан стремится к 80%», – отметили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Сегодня 72% населения Татарстана привилось от COVID-19. Планируется привить еще 300 тыс. человек, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

В Татарстане стало ясно, что введенные ограничения сподвигли людей прививаться для достижения коллективной вакцинации в борьбе против коронавируса, отмечает «Татар-информ»