В Татарстане построят новый асфальтобетонный завод

Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан и компания «Стройресурс» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта в Тукаевском районе.

«Проект предусматривает строительство современного асфальтобетонного завода в Нижнесуыксинском сельском поселении. Объем инвестиций в проект составит 100 млн рублей», — подчеркнули в АИР РТ.

Помимо строительства асфальтосмесительной установки, также ожидается возведение битумохранилища, дробилки для производства минерального порошка, а также площадок для хранения инертных материалов. Кроме этого, к объекту будут подведены необходимые инженерные сети.