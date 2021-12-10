В Татарстане построят «умные» спортплощадки и модульные залы с Wi-Fi

В Татарстане построят «умные» спортплощадки и модульные залы в рамках проекта «Спорт – норма жизни» и «Детский спорт»: первый такой объект появится в 2022 году. Об этом пишет «Татар-информ».

«На интернет-портал … партии „Единая Россия« поступило много пожеланий по развитию спортивной инфраструктуры. По итогам был разработан проект по строительству "умных" спортплощадок и модульных залов», – отметила разработчик проекта, заслуженный тренер России Ольга Павлова.

Такие объекты с согласия президента РФ появятся в селах и малых городах. Спортплощадки будут раздавать Wi-FI, чтобы сельские жители могли заниматься спортом в режиме онлайн.

К 2024 году планируется постройка 200 «умных» спортплощадок, а к 2030 – 1000.