 В Татарстане построят «умные» спортплощадки и модульные залы с Wi-Fi
news_header_top_970_100

В Татарстане построят «умные» спортплощадки и модульные залы с Wi-Fi

Первая площадка появится уже в 2022 году

Республика
10 декабря 2021  11:45
Автор:
Елена Молчанова

В Татарстане построят «умные» спортплощадки и модульные залы в рамках проекта «Спорт – норма жизни» и «Детский спорт»: первый такой объект появится в 2022 году. Об этом пишет «Татар-информ». 

«На интернет-портал … партии „Единая Россия« поступило много пожеланий по развитию спортивной инфраструктуры. По итогам был разработан проект по строительству "умных" спортплощадок и модульных залов», – отметила разработчик проекта, заслуженный тренер России Ольга Павлова. 

Такие объекты с согласия президента РФ появятся в селах и малых городах. Спортплощадки будут раздавать Wi-FI, чтобы сельские жители могли заниматься спортом в режиме онлайн. 

К 2024 году планируется постройка 200 «умных» спортплощадок, а к 2030 – 1000.  

Новости
Прокуратура проводит проверку после аварийного отключения электричества в деревне Азьмушкино в РТ
В Казани на стадионе «Локомотив» откроется катка
На казанской телебашне включат подсветку в день Конституции России
Казанцы могут принять участие в акции на знание Конституции России
В Казани на Кремлевской впервые установят арки с новогодней иллюминацией
Для россиян, вернувшихся из стран Африки, ввели двухнедельный карантин
В Казани сотрудники ГИБДД выписали 36 протоколов любителям тонировки
В Татарстане из-за нарушения антиковидных мер приостановили деятельность пяти организаций