В Татарстане построят водородную АЭТС за 500 млрд рублей

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Республика
15 апреля 2025  17:06

Атомную энерготехнологическую станцию (АЭТС) для производства водорода стоимостью 500 млрд рублей планируют возвести в Менделеевском районе Татарстана. Предприятие станет ключевым резидентом новой особой экономической зоны «Алабуга-Менделеевск», заявил глава района Радмир Беляев в рамках «Муниципального часа» в Агентстве инвестиционного развития республики, пишет ТАСС.

Беляев отметил, что станцию разрабатывают совместно с «Росатомом» и Минпромторгом Татарстана. Инвестиции в проект составят 500 млрд рублей, а для его реализации уже сформирована рабочая группа.

Ранее, в феврале 2023 года, первый заместитель гендиректора «ОКБМ Африкантова» Виталий Петрунин сообщал, что «Росатом» намерен ввести АЭТС в эксплуатацию к 2035 году. Татарстан рассматривался как возможная площадка для реализации проекта.

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