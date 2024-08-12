В Татарстане потратят 25 млн рублей на освещение дорог и установку светофора

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Республика
12 августа 2024  08:51
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане в 2024 году сделают освещение на трех участках дорог общей протяженностью 4,1 км и установят светофор. Стоимость этих работ оценивается в 24,9 млн рублей. 

Специалистам предстоит установить искусственное освещение на 2,4 км на территории Арского района (дороги Нижние Аты — Средняя Серда и Куркачи — Большая Атня) и на 1,7 км в Балтасинском районе (дорога Балтаси — Атня в селе Пор-Кутеш).

Кроме того, на 5-м километре автодороги Сухая Река — Берновые Ковали в Высокогорском районе будет установлен новый светофор.

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