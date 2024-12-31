В Татарстане повысится минимальный взнос на капремонт

В Татарстане с начала 2025 года минимальный взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов увеличится на 10% — с 7,7 до 8,47 рубля за квадратный метр. Это решение Кабинета Министров Татарстана было принято в результате подписания постановления Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.

В документе указано: «Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.06.2013 №450 изменение, заменив в абзаце втором пункта 1 слова «с 1 января 2024 года в размере 7,7 рубля» на «с 1 января 2025 года в размере 8,47 рубля»».

Постановление начнет действовать с 1 января следующего года, после прохождения антикоррупционной экспертизы.

Важно отметить, что в текущем 2024 году взнос на капремонт был увеличен почти на 10,8% по сравнению с 2023 годом — с 6,95 до 7,7 рубля за квадратный метр.

На 2024 год запланированные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Татарстане успешно завершены: отремонтировано 748 объектов. Минстрой республики сообщил о сдаче семи домов в четырех муниципалитетах за последние две недели, что было озвучено на республиканском совещании 28 декабря министром строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Маратом Айзатуллиным.