В Татарстане повысят оклады госслужащих

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Республика
17 апреля 2024  13:30
Автор:
Эндже Гарафиева

Этим летом в Республике Татарстан планируется увеличение ежемесячного денежного вознаграждения министра. Таким образом, оно вырастет с 44,3 тысяч до 46,5 тысяч рублей.

Соответствующий указ Раиса РТ проходит антикоррупционную экспертизу. В нем говорится о том, что изменения вступят в силу с 1 июля. Размер вознаграждения вырастет в 1,05 раза.

Также ожидается, что повысится оклад госслужащих в Татарстане с июля этого года. Это значит, что он будет проиндекирован для обеспечивающих специалистов младшей группы должностей в территориальных органах республиканских органов исполнительной власти.

Оклад составит 13,3 тысячи рублей после введения изменений.

Ежемесячно госслужащие будут получать поощрение в 41% от оклада, а не 18%, как это было раньше.

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