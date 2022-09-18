В Татарстане повысят оклады работникам четырех госучреждений

В Татарстане с 1 января следующего года повысят заработные платы работникам четырех государственных учреждений. Соответствующее постановление появилось на сайте Кабинета министров РТ.

Так, оклады повысят сотрудникам гостевого дома при управлении делами президента республики, загородного комплекса «Боровое Матюшино» управления делами президента, работникам музея-заповедника «Казанский Кремль» и хозяйственного управления при Кабмине РТ.

После индексации в 1,061 раза оклады составят 12 688 рублей.

Ранее «КВ» сообщали, что в республике поднимут зарплаты местным чиновникам и некоторым госслужащим – с начала октября их оклады и вознаграждения проиндексируют на 4%.