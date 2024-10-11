В Татарстане появилась ферма с лошадьми стоимостью от 2,5 млн рублей

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Республика
11 октября 2024  17:04

В Камско-Устьинском районе Татарстана активно развивается ферма редких пород лошадей. Например, стоимость некоторых экземпляров лошадей превышает 2,5 миллиона рублей, и такие породы практически отсутствуют в Татарстане.

Ферма была построена этим летом на территории в 10 гектаров на берегу залива Волги, где сейчас содержится 28 лошадей. А еще через время здесь хотят открыть экологически чистый отель на 40-50 номеров. Вдобавок к этому, коневоды планируют разведение крупных тяжеловозов — Першеронов и Брабансонов.

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