 В Татарстане появится центр цифрового образования для детей
news_header_top_970_100

В Татарстане появится центр цифрового образования для детей

Дизайн проекта должен быть разработан к февралю 2022 года.

Республика
7 декабря 2021  22:36
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане появится детский центр цифрового образования «IT-клуб „Алабуга“». Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Лицензию на образовательную деятельность учреждение должно получить к концу августа 2022 года, чтобы с сентября начать принимать учеников.

Дизайн-проект должен быть разработан к февралю 2022 года. Расписание центра утвердят к концу лета, отмечено в документе.

Ранее «КВ» сообщали, что Ростех в 2024 году построит в Казани учебный центр для авиакластера Татарстана.

 

Новости
В Казани произошел пожар в подвале дома из-за горения вещей
В Татарстане появится центр цифрового образования для детей
«Если кто-то почувствовал атмосферу, это круто»: ВИА «Волга-Волга» отметил 25-летие квартирником
«Если кто-то почувствовал атмосферу, это круто»: ВИА «Волга-Волга» отметил 25-летие квартирником
Уровень газификации в Татарстане превысил 99%
В Минцифры РФ предложили предоставить бесплатные поездки в такси для ветеранов ВОВ
В Челнах поезд насмерть сбил пенсионера
В Татарстане возбудили уголовное дело после смерти мужчины и женщины от угарного газа
Ученые КФУ рассказали о погоде в Казани в новогоднюю ночь