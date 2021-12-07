В Татарстане появится центр цифрового образования для детей

В Татарстане появится детский центр цифрового образования «IT-клуб „Алабуга“». Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Лицензию на образовательную деятельность учреждение должно получить к концу августа 2022 года, чтобы с сентября начать принимать учеников.

Дизайн-проект должен быть разработан к февралю 2022 года. Расписание центра утвердят к концу лета, отмечено в документе.

Ранее «КВ» сообщали, что Ростех в 2024 году построит в Казани учебный центр для авиакластера Татарстана.