В Татарстане появится новый пансионат для девочек — проект был представлен на «KazanForum»

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Республика
16 мая 2024  14:01
Автор:
Эндже Гарафиева

В деревне Тюнтер скоро откроется пансионат для девочек, направленный на воспитание нравственности и моральных ценностей. Проект был представлен на XV Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

По словам руководителя просветительского центра Айгуль Халиуллиной, пансионат станет продолжением уже успешно функционирующего проекта в селе Борбаш, где с 2018 года проживают и обучаются мальчики, получая духовно-нравственное образование. В новом пансионате обучение будет проводиться по программе, утвержденной духовным управлением мусульман Татарстана, включающей изучение исламской этики, истории пророков, вероучения и Корана.

Халиуллина подчеркнула, что важно формировать кадры из местного населения, понимающие менталитет и специфику региона, что способствует более глубокому и чуткому подходу к воспитанию. Новый пансионат будет способствовать возрождению национальных традиций и культурных особенностей, в отличие от западной модели индивидуализма, которая ведёт к социальной изоляции.

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