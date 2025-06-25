В Татарстане появится современный молочный комплекс за 1,5 млрд рублей

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Республика
25 июня 2025  14:45

В Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан ведется строительство крупного перерабатывающего предприятия молочной продукции. Как сообщил глава муниципального образования Радик Ислямов, запуск производства запланирован на 2026 год.

Новый промышленный объект будет обладать мощностью переработки 300 тонн молочного сырья ежесуточно. В настоящее время на площадке продолжаются строительные работы, осуществляется приемка и монтаж технологического оборудования. Основными поставщиками сырья станут местные сельхозпроизводители.

Предприниматель Ленар Сафин, участвующий в реализации проекта, уточнил, что ассортиментный перечень будет включать различные виды сыров (твердые, полутвердые, плавленые), а также сливочное масло. Планируется организовать сбыт продукции через федеральные торговые сети и оптовые каналы реализации. Особое внимание уделяется перспективам экспортных поставок в страны Центральной Азии.

Общий объем капиталовложений в проект оценивается в 1,5 миллиарда рублей, из которых уже освоено более 920 миллионов. Ввод предприятия в эксплуатацию позволит создать свыше 200 новых рабочих мест для жителей района.

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