В Татарстане появляется школа фигурного катания с лидерами спорта

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Спорт
24 декабря 2024  10:18

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал перспективы школы фигурного катания, основанной Олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой, отметив, что в течение нескольких лет здесь смогут воспитываться будущие звезды этого вида спорта. Комментарий был сделан в свете встречи Загитовой с главой Татарстана Рустамом Миннихановым на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года, где была достигнута договоренность об открытии школы, сообщает РИА Новости.

По словам Леонова, Загитова будет исполнять функции менеджера в своем учебном заведении. Он также отметил, что строительство спортивной арены займет около года и ожидается, что в рамках школы будет создан селекционный центр, подобный школе Покровской, для талантливых фигуристов. Это позволит проводить отбор спортсменов из местного региона и близлежащих территорий.

Леонов подчеркнул, что при следовании разработанному плану, уже через 2-3 года школа сможет подготовить фигуристов, способных выступать на высоком уровне и занять лидирующие позиции в мире фигурного катания.

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