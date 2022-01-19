 В Татарстане появятся два завода по производству сжижженного газа
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В Татарстане появятся два завода по производству сжижженного газа

Заводы будут расположены в Высокогорском и Тюлячинском районах.

Республика
19 января 2022  12:08
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане в первом квартале 2022 года планируют начать работу двух заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ). Мощность каждого – 12 тыс. тонн в год. Об этом рассказал министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов, пишет «Татар-информ».

Расположили территорию заводов в Высокогорском и Тюлячинском районах. Министр отметил, что СПГ – это большие перспективны для направления использования на «дальнем плече», то есть для больших расстояний, но для этого нужен другой вид заправочных станций – криоАЗС.

На данный момент в Татарстане работает только одна криоАЗС – в Набережных Челнах, но в планах построить целую сеть, поделился Каримов.

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