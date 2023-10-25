В Татарстане пожар начался с возгорания подвесного потолка

Республика
25 октября 2023  13:06
Автор:
Виктория Осинина

Пожар произошел днем 24 октября в квартире в Набережных Челнах на ул. Раиса Беляева, в доме 54, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

В коридоре трехкомнатной квартиры на 8 этаже десятиэтажного панельного многоквартирного дома произошел пожар. Еще до прибытия пожарных подразделений, хозяева и соседи смогли сами потушить огонь. Квартира и подъезд оказались сильно задымлены. Из горящей квартиры родители эвакуировали десятимесячного ребенка. Из соседней квартиры, куда проник едкий дым, пожарные по лестничному маршу вывели женщину.

По предварительной информации возгорание началось с подвесного потолка, горящий расплавленный пластик потек на вещи в комнате. Предварительная причина происшествия - нарушение правил монтажа электрооборудования.

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