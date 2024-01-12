В Татарстане пожарные спасли из огня женщину с ребенком: оба в больнице

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Республика
12 января 2024  13:02
Автор:
Виктория Осинина

Ночью 12 января поступило сообщение о пожаре в Казани в жилом массиве Большие Клыки на улице Зеленая Поляна, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Загорелся двухэтажный бревенчатый частный жилой дом. Сотрудники пожарной охраны из горящего дома из окна цокольного этажа спасли женщину и ребенка.

60-летняя женщина с диагнозом "отравление продуктами горения средней степени тяжести" госпитализирована в городскую клиническую больницу номер 7. Мальчик 2008 года рождения получил отравление средней степени тяжести и госпитализирован в ДРКБ. Причина пожара устанавливается.

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