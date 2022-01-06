 В Татарстане повысили стоимость социального проездного
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В Татарстане повысили стоимость социального проездного

Проездной билет вырос на 21 рубль, а детский на 13 рублей.

Республика
6 января 2022  11:30
Автор:
Карина Кострулева

В новом году в Татарстане повысилась стоимость единого социального проездного билета, а также детского социального проездного. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Проезд повысился — с 526 до 547 рублей в месяц, то есть подорожал на 21 рубль. Детский проездной вырос на 13 рублей –  с 320 до 333 рублей.

Напомним, единый социальный проездной — именной. Его можно оформить в электронном формате с льготным транспортным приложением. Также проездной можно завести в виде банковской карточки, которой можно оплачивать проезд бесконтактно.

Ранее Лига студентов РТ предложила ввести проездной для студентов в Татарстане. 

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