В Татарстане повысили стоимость социального проездного

В новом году в Татарстане повысилась стоимость единого социального проездного билета, а также детского социального проездного. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Проезд повысился — с 526 до 547 рублей в месяц, то есть подорожал на 21 рубль. Детский проездной вырос на 13 рублей – с 320 до 333 рублей.

Напомним, единый социальный проездной — именной. Его можно оформить в электронном формате с льготным транспортным приложением. Также проездной можно завести в виде банковской карточки, которой можно оплачивать проезд бесконтактно.



Ранее Лига студентов РТ предложила ввести проездной для студентов в Татарстане.