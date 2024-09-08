В Татарстане праздничным концертом отметили завершение выборов в Госсовет

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Республика
8 сентября 2024  21:31
Автор:
Эндже Гарафиева

На площадке у Центра семьи «Казан» состоялся большой концерт, посвященный завершению выборов депутатов Государственного Совета Татарстана седьмого созыва.

С приветственным словом к собравшимся обратился Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Он поздравил жителей республики с праздником и отметил, что избирательная кампания прошла успешно, без каких-либо нарушений.

Мухаметшин подчеркнул, что выборы прошли организованно, жители республики проявили высокую гражданскую активность. Он также выразил благодарность всем, кто принимал участие в организации и проведении выборов – членам избирательных комиссий, наблюдателям, журналистам.

На главной сцене мероприятия выступили звезды российской эстрады – группы «Моя Мишель», Niletto и Dabro. Любителей татарстанской эстрады порадовали своими хитами Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Иркэ, группа «Волга-Волга», а также Эльмира Калимуллина, Анастасия Макарова и Ильгиз Шайхразиев. 

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