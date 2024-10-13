В Татарстане предлагаемые зарплаты за год выросли на 25%

Ожидаемая заработная плата соискателей из Татарстана в сентябре достигла 70 тысяч рублей и выше. В то же время, средний доход, предложенный кандидатам за этот период, составил 67 641 рубль, что на 25% выше, чем в сентябре предыдущего года, согласно исследованию специалистов hh.ru.

В прошедшем месяце работодатели республики объявили о более чем 43,7 тысячи новых вакансиях, что на 2% превышает уровень прошлого года. Со своей стороны, соискатели разместили около 168 тысяч резюме, что на 26% больше по сравнению с сентябрем 2023 года.

Для сопоставления: в начале 2024 года ожидаемая и предлагаемая заработная плата в регионе составляли одинаковые 60 тысяч рублей.