В Татарстане предложили создать специализированный центр для детей с ментальными особенностями

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец выступила с инициативой создания в республике специализированного медицинского учреждения для детей с ментальными расстройствами. Соответствующее предложение было озвучено 28 марта на заседании Госсовета РТ.

За последние три года число детей с ОВЗ в регионе выросло на 14%, превысив 32 тысячи человек. Существующая система помощи не справляется с потребностями особенных детей. Лишь 30% таких детей вовлечены в программы допобразования. Спортивные секции доступны только в 6 учреждениях, где занимаются менее 300 детей.

Предлагаемое решение:

Создание современного реабилитационного центра, который объединит: