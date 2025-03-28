В Татарстане предложили создать специализированный центр для детей с ментальными особенностями

news_top_970_100
Республика
28 марта 2025  19:50

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец выступила с инициативой создания в республике специализированного медицинского учреждения для детей с ментальными расстройствами. Соответствующее предложение было озвучено 28 марта на заседании Госсовета РТ.

За последние три года число детей с ОВЗ в регионе выросло на 14%, превысив 32 тысячи человек. Существующая система помощи не справляется с потребностями особенных детей. Лишь 30% таких детей вовлечены в программы допобразования. Спортивные секции доступны только в 6 учреждениях, где занимаются менее 300 детей.

Предлагаемое решение:
Создание современного реабилитационного центра, который объединит:

  • Медицинскую помощь

  • Психологическую поддержку

  • Образовательные программы

  • Спортивную реабилитацию

news_right_column_240_400
Новости
В Татарстане предложили создать специализированный центр для детей с ментальными особенностями
Татарстан может ввести ответственность за склонение к абортам
Уникальная операция в Казани: близнецам из Марий Эл одновременно пересадили почки
Власти Татарстана определили три ключевых приоритета на 2025 год
Седьмой суперфинал Всероссийской космической программы «Дежурный по планете» состоится в РТ
Пенсии в Татарстане вырастут на 14,75% с 1 апреля
«Казаночка» встретится с «Энергией» в первом раунде плей-офф
Что необходимо сделать, чтобы татарстанцы читали больше?