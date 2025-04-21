В Татарстане предложили штрафовать родителей за детскую езду на квадроциклах

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец выступила за введение штрафов для родителей, разрешающих детям управлять квадроциклами, мопедами и мотоциклами без соблюдения правил. По ее словам, такая техника в руках несовершеннолетних представляет опасность как для них самих, так и для окружающих, пишет «Татар-информ».

Волынец инициировала ужесточение законодательства, предложив ввести возрастные ограничения, обязательное наличие водительских прав и повышенные штрафы за нарушения. Поводом стали случаи травмирования детей.

«Никакие штрафы не вернут погибшего ребенка. Взрослые должны осознавать свою ответственность и не допускать ситуаций, угрожающих жизни детей», — подчеркнула омбудсмен. Она призвала создать условия, исключающие подобные трагедии на дорогах.