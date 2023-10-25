В Татарстане предприниматель скрыл налоги на сумму 69 млн рублей

По версии следствия, 32-летний директор ООО «Прoфснаб Континент» несколько лет вносил в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 30 контрагентами, что позволило ему уклонится от уплаты НДC и налога на прибыль организаций на сумму более 69 млн рублей.

Его противоправная деятельность была выявлена cотрудниками УЭБиПК МВД и Управления Фeдеральной налоговой службы по РР, сообщает СУ СКР по РТ.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех oбстоятельств произошедшего.