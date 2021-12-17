 В Татарстане предприниматели стали владельцами 12 тыс. объектов недвижимости
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В Татарстане предприниматели стали владельцами 12 тыс. объектов недвижимости

В основном организации оформляли в права собственности квартиры и офисы.

Город
17 декабря 2021  16:30
Автор:
Елена Молчанова

В Татарстане предприниматели стали владельцами 12 тыс. объектов недвижимости за 11 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра. 

Чаще всего объектами интереса предпринимателей становились квартиры и офисы. 

Процедуры, проводились в сокращенные сроки: в 5 дней вместо установленных законом 9. Если нужно было одновременно поставить недвижимость на учет и присвоить ее предпринимателю, процедура занимала 9 дней, вместо установленных 12. 

Чтобы воспользоваться услугой ускоренной регистрации можно подать заявление через терминал МФЦ, а при подаче заявления указать, что индивидуальному предпринимателю или владельцу МСБ требуется ускоренная регистрация. 

По всем вопросам можно позвонить по телефону: 8(843)255-24-20. 

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