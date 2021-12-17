В Татарстане предприниматели стали владельцами 12 тыс. объектов недвижимости за 11 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра.

Чаще всего объектами интереса предпринимателей становились квартиры и офисы.

Процедуры, проводились в сокращенные сроки: в 5 дней вместо установленных законом 9. Если нужно было одновременно поставить недвижимость на учет и присвоить ее предпринимателю, процедура занимала 9 дней, вместо установленных 12.

Чтобы воспользоваться услугой ускоренной регистрации можно подать заявление через терминал МФЦ, а при подаче заявления указать, что индивидуальному предпринимателю или владельцу МСБ требуется ускоренная регистрация.

По всем вопросам можно позвонить по телефону: 8(843)255-24-20.