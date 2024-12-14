В Татарстане предпринимателям оказали поддержку на 800 млн рублей

Как сообщает Минэкономики РТ, в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» в 2024 году предпринимателям республики была оказана финансовая поддержка на сумму порядка 800 млн рублей. Помощь была оказана через платформу МСП.РФ

Как сообщает первый заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова, в настоящий момент предпринимателям Татарстана доступно 7 финансовых продуктов. Отмечается, что предприниматели используют финансирование преимущественно для расширения бизнеса.

Всего в России сумма поддержки составила 15,7 млрд рублей. Татарстан входит в пятерку регионов лидеров по объему микрокредитования через сервис МСП.РФ.