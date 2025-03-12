В Татарстане предупредили о новой схеме кражи денег с банковских карт

Министр цифрового развития Республики Татарстан Айрат Хайруллин бьет тревогу: мошенники изобрели новый способ обмана, используя приложение NFCGate, замаскированное под банковское или государственное приложение.

Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками банков или государственных служб, и убеждают установить приложение NFCGate якобы для защиты данных банковской карты. Под предлогом «защиты» жертву просят приложить карту к телефону с установленным приложением. В это время мошенник находится рядом с банкоматом.

«Аферисты убеждают пользователя прислонить карту к своему смартфону и активировать установленное приложение. NFCGate, используя бесконтактную оплату, пересылает данные карты через интернет на устройство мошенника, который моментально снимает деньги», – объясняет Хайруллин.

Министр подчеркивает, что данная схема набирает популярность в последние шесть месяцев и представляет серьезную угрозу для держателей банковских карт. Чтобы защитить свои сбережения, Айрат Хайруллин настоятельно рекомендует: