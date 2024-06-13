В Татарстане предупредили об опасности из-за грозы, сильного ветра и града

news_top_970_100
Республика
13 июня 2024  15:09
Автор:
Эндже Гарафиева

В пятницу, 14 июня, в Татарстане ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 23 м/с, а днем в отдельных районах возможен град. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по РТ со ссылкой на прогноз синоптиков.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует соблюдать меры предосторожности:

  • Избегать нахождения рядом с высокими отдельно стоящими деревьями, стогами сена, печными трубами, высотными строениями и т.п.
  • Не находиться в воде во время грозы.
  • Не использовать мобильные телефоны во время грозы.

Грозовой разряд может вызвать пожар, разрушение строений и конструкций, травмирование и гибель людей и животных.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
В Татарстане предупредили об опасности из-за грозы, сильного ветра и града
Социальная ипотека в Татарстане: более 1,8 тысяч семей получили ключи от новых квартир
Самозанятые Татарстана могут формировать свою пенсию: как уплатить взносы и получить страховой стаж
В Казани пройдет эко-сабантуй на пляже «Нижнее Заречье»
Казань глазами иногороднего студента
В Казани напоминают о запрете на запуск дронов: штрафы в 300 тысяч рублей
Как пережить жару и не попасть в больницу?
«Звонил» судьям и держал скамейку «в огне»: чем запомнился Радулов в «Ак Барсе»?
«Звонил» судьям и держал скамейку «в огне»: чем запомнился Радулов в «Ак Барсе»?