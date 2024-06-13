В Татарстане предупредили об опасности из-за грозы, сильного ветра и града

В пятницу, 14 июня, в Татарстане ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 23 м/с, а днем в отдельных районах возможен град. Об этом предупреждает Главное управление МЧС России по РТ со ссылкой на прогноз синоптиков.

В связи с неблагоприятными погодными условиями МЧС рекомендует соблюдать меры предосторожности:

Избегать нахождения рядом с высокими отдельно стоящими деревьями, стогами сена, печными трубами, высотными строениями и т.п.

Не находиться в воде во время грозы.

Не использовать мобильные телефоны во время грозы.

Грозовой разряд может вызвать пожар, разрушение строений и конструкций, травмирование и гибель людей и животных.