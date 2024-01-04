В Татарстане предупреждают об ухудшении погоды

От УГМС РТ поступило штормовое предупреждение об аномально-холодной погоде на территории республики, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Так, с 4 по 9 января ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными температурами воздуха -18..-25°, что на 9-17 градусов ниже нормы.

4 января температуры воздуха днем составят -18..-23°, на востоке РТ -11..-16°. 5-6 января температуры воздуха ночью и утром понизятся до -23..-28°, 6 января местами до -34°, днем ожидается -18..-24°. 7-9 января, по предварительному прогнозу, ночью -19..-24°, местами при прояснениях до -30°, днем -13..-18°.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан рекомендует:

- во избежание переохлаждения и обморожения без необходимости не выходить на улицу, избегать длительного пребывания на улице детей, домашних животных и воздерживаться от дальних поездок;

- основными факторами риска обморожения являются тесная и влажная одежда и обувь, проблемы с кровеносными сосудами, алкогольное опьянение, а также слабость и переутомление. Чтобы избежать переохлаждения одевайтесь многослойно – прослойки воздуха удерживают тепло, носите теплые стельки и шерстяные носки – они впитывают влагу, оставляя ноги сухими, не выходите на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа; необходимы постоянные активные движения.

- в сильный мороз лучше не предпринимать дальних прогулок и поездок. Риск ДТП и внезапных неполадок в автомобильных механизмах резко возрастает. Водителям-дальнобойщикам так же следует помнить о своей безопасности - одеваться по сезону, не забывать про теплую одежду и обувь, запастись горячим чаем, иметь по возможности запас горючего.